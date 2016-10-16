МИД России: Участники встречи в Лозанне выступили за сохранение целостности Сирии

На встрече по Сирии, которая состоялась 15 октября в швейцарской Лозанне, основной акцент был сделан на прекращении боев в Алеппо и на территории всей страны, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, 15 октября в Лозанне состоялась министерская встреча по Сирии с участием России, США, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Ирака, Иордании и специального посланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Также стороны высказались за сохранение Сирии «в качестве целостного, независимого и светского государства, в котором будущее своей страны определят сами сирийцы в ходе инклюзивного политического диалога», отметили в МИДе.

Россия в ходе переговоров подчеркнула необходимость отмежевания отрядов оппозиции от боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джабхат ан-Нусра») и других аффилированных с ней террористических группировок.