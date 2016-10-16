Путин назвал предлогом слова Порошенко о невыполнении минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Петр Порошенко ищет предлоги для того, чтобы не выполнять минские договоренности. «Я знаю, что мой коллега, президент Порошенко, опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности», – считает Путин.

Напомним, 15 октября Порошенко заявил, что, пока не выполнен пакет по безопасности, Украина не будет продвигаться дальше в политическом процессе.

«Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере», – заключил российский президент. По его словам, нужно идти параллельно – одновременно урегулировать вопросы безопасности и политики.