Патриарх Кирилл принят в Королевское географическое общество Великобритании

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал членом Королевского географического общества Великобритании. «Мне удалось побывать в 120 странах в течение моей жизни. Причем некоторые из них уже исчезли с лица земли», – сказал патриарх на торжественной церемонии в Лондоне по случаю 300-летия присутствия Русской православной церкви в Великобритании.

«Я могу сравнивать, что было 40-50 лет тому назад и что сейчас в той или иной стране. И это, конечно, очень обогащает, очень помогает мне понимать многое, что сегодня происходит в мире», – добавил патриарх Кирилл.

Он также рассказал, что ему приходится много путешествовать по России, особенно по Дальнему Востоку, северным регионам и Сибири. Патриарх добавил, что «всегда рад встретиться с местными жителями, с малыми народностями».

Королевское географическое общество было основано в 1830 г. Это один из ведущих мировых центров изучения географии. Общество оказывает активную поддержку исследователям и экспедициям, продвигает и популяризирует географию в мире.