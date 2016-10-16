На юго-востоке Турции задержаны 19 боевиков ИГ

В ходе контртеррористической операции в городе Газиантеп на юго-востоке Турции задержаны 19 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил губернатор Газиантепа Али Ерликая.

«Задержано 19 подозреваемых, изъято 15 кг тротила и противотанковые мины», – сказал Ерликая. По его словам, террористы готовили атаку на культурный центр алевитов.

Полицейская операция проходила в Газиантепе с утра. Ранее сообщалось, что в ходе ее проведения погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские окружили дом, в котором находились террористы-смертники. Один из них привел в действие взрывное устройство. Трое полицейских погибли, еще восемь получили ранения.