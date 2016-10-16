Грузовик въехал в жилой дом в Свердловской области

Четверо взрослых и один ребенок погибли в результате столкновения грузовика с жилым домом в Свердловской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«После столкновения грузовика с двухэтажным жилым домом погибли пять человек, в том числе ребенок, находившийся в салоне машины. Еще один человек был госпитализирован», – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в поселении Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Другие подробности пока не сообщаются.