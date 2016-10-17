Япония продвигает идею совместного с Россией управления Курилами – Nikkei

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает убедить российского президента Владимира Путина начать двусторонние переговоры, итогом которых может стать совместное управление Курильскими островами. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на японские и российские правительственные источники. Таким образом, Абэ надеется сделать шаг в решении территориального конфликта между двумя странами. Обсуждение этого вопроса может состояться 15 декабря в ходе встречи Путина и Абэ в Ямагути.

Собеседники издания утверждают, что это предложение – часть «нового подхода», озвученного Абэ Путину во время своего майского визита в Россию. Некоторые источники утверждают, что Москва понимает, о чем намерен говорить Абэ уже начала оценку рисков его возможного предложения.

В Токио хотели бы полностью контролировать Хабомаи и Шикотан и договориться о совместном управлении Кунаширом и Итурупом, однако готовы согласиться и на совместное управление всеми спорными территориями . Если стороны договорятся о введении объединенной администрации, это форсировало бы переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны, отмечает издание.

Сейчас на спорных территориях проживает 17 000 российских граждан. В случае введения совместного управления их, Токио рассчитывает, что посещать и жить на островах будет разрешено и японцам. Даже если Москва примет подход Токио на его воплощение в жизнь может потребоваться несколько лет, говорят собеседники издания.

В сентябре Путин заявлял, что Россия «не торгует территориями», но давал понять, что Москва заинтересована в решении территориального спора на принципах, устраивающих обе стороны. «Речь не идет о каком-то обмене или продажах — речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей».

В конце сентября газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на свои источники в правительстве сообщала о готовности японского кабинета включить в повестку дня переговоров о мирном договоре с Россией лишь Хабомаи и Шикотан. А судьбу Итурупа и Кунашира решить позже. Японский МИД, впрочем, опроверг готовность заключать мир, не имея определенности по двум островам.