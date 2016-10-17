Япония отрицает ведение переговоров с Россией о совместном управлении Курилами

Представитель японского МИД опроверг сообщение издания Nikkei о готовности Токио к переговорам с Россией о совместном управлении спорными Курильскими островами. Эту тему, по информации издания, премьер Япони Синдзо Абэ планирует обсудить с Владимиром Путиным в ходе встречи, намеченной на 15 декабря.

«Мы отрицаем сообщение Nikkei о том, что Япония и Россия обсуждают [введение] совместной администрации» на Курилах, приводит Reuters слова пресс-секретаря МИДа Японии Ясухиры Кавамуры. «Фундаментальная позиция Японии остается неизменной: Япония должна подписать мирный договор с Россией, решающий вопрос о принадлежности этих четырех» островов.

Издание отмечало, что в Токио хотели бы полностью контролировать Хабомаи и Шикотан и договориться о совместном управлении Кунаширом и Итурупом, однако готовы согласиться и на совместное управление всеми спорными территориями.