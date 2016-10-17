В МПГУ может смениться ректор

Ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАН и РАО Алексей Семенов уходит со своего поста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой слова самого Семенова. «Со мной планируемое решение не обсуждали», - сказал он поздно вечером 16 октября.

Место Семенова может занять замдиректора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, бывший проректор МПГУ и выпускник этого вуза Алексей Лубков, сообщили агентству собеседники в вузе. Официально информация о предполагаемых кадровых перестановках в университете пока не подтверждена. Пресс-секретарь главы Минобрнауки России Ольги Васильевой Андрей Емельянов заявил, что официальный ответ пресс-службы на запрос агентства будет готов позже.