Руководитель ДНР Захарченко пообещал Киеву ответить на гибель Моторолы

В Донецке погиб полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики, полковник, герой ДНР и гражданин России Арсен Павлов, известный по позывному Моторола. Сообщения о взрыве в жилом доме на улице Челюскинцев, где он жил, сначала появились в соцсетях, затем о вероятной гибели Павлова сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, затем это уже было подтверждено официально представителями власти ДНР. Также гибель Павлова телеканалу «112 Украина» подтвердил советник руководителя Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

В руководстве ДНР считают, что покушение на командира организовала украинская диверсионная группа. Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко расценил это убийство как нарушение Киевом перемирия в Донбассе. «Я так понимаю, Порошенко нарушил перемирие? Теперь ждите. Хватит, натерпелись, наобещались», - цитирует его «Интерфакс».

Павлов погиб в лифте при взрыве. По данным «Комсомольской правды», вместе с ним погиб еще один человек,

Другой свидетель сообщил, что взрыв произошел в лифте. Вместе с Арсеном Павловым погиб еще один человек, корреспондент издания Александр Коц говорил, что это был охранник. «КП» отмечает, что дом и семью Павлова охраняли круглосуточно. «По некоторым сведениям, в качестве взрывчатки использовали пластид. А бомбу закрепили на тросе лифта», - пишет «КП». Life.ru сообщает, со ссылкой на свои источники, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. В здании взрывная волна повредила двери и перегородки в квартирах. Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин сообщил, что были раненые. Он предположил, что диверсанты следили за передвижениями Павлова, передает Life. ru.

Гибель Моторолы Пушилин назвал «огромной утратой для всех». Он напомнил, что погибший командир с начала конфликта в Донбассе сражался в рядах ополчения, участвовал в ключевых военных операциях и стал настоящим символом борьбы против вооруженной агрессии со стороны Киева, передает агентство «ДАН». «Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы, — добавил Пушилин. — С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике».

По факту гибели Павлова ведется следствие. В Донецке усилен антитеррористический режим.