Правящая партия и оппозиционные заявили о победе на парламентских выборах в Черногории

В Черногории премьер-министр и лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович заявил о победе ДПС на парламентских выборах. Как передает ТАСС, он сказал это в избирательном штабе и подтвердил заявленный ранее курс руководства страны на вступление Черногории в Евросоюз и НАТО. Он выразил уверенность, что с учетом партнеров партии у будущей коалиции за европейское будущее Черногории в парламенте будет не меньше 42 мест из 81. К формированию коалиции ДПС приступит сразу после оглашения результатов выборов.

По данным Центра демократических преобразований, который вел подсчет голосов, по итогам обработки 100% бюллетеней ДПС получает 41,1% голосов и 35 мандатов. Оппозиционный Демократический фронт набрал 20,6% голосов, что дает 18 мандатов. Умеренная оппозиционная коалиция «Ключ» получает 10,7% голосов, или девять мест в парламенте. Явка составила 73,2%. По предварительным данным, в парламент проходят еще шесть партий, добавляет ТАСС.

Представитель коалиции «Ключ» Неделько Рудович заявил, что «четыре оппозиционные группы имеют больше голосов и мест, чем правящая ДПС», а именно – 39 депутатских мандатов. Рудович пояснил, что «речь идет о четырех оппозиционных группах (Демократический фронт, коалиция "Ключ", Социал-демократическая партия и "Демократы"), которые четко заявили, что они хотят смены ДПС и нынешнего премьер-министра». Он призвал партии меньшинства, которые традиционно поддерживали ДПС, «дважды подумать» о будущем Черногории, прежде чем принять решение о своих дальнейших действиях. О победе объединенной оппозиции и намерении добиваться отставки Джукановича заявил и представитель Демократического фронта Эмило Лабудович.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории пока не обнародовала никаких данных по итогам голосования и не сообщила дату их оглашения.