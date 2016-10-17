На саммите ЕС будет обсуждаться финансирование Москвой европейских ультраправых - FT

На саммите 20-21 октября лидеры Евросоюза обсудят поступающую от разведслужб информацию о том, что Россия тайно финансирует ультраправые и маргинальные партии в странах Европы. Как пишет Financial Times, данные спецслужб показывают, что Москвы вмешивается во внутреннюю политику в Европе. Повестка саммита была утверждена несколько месяцев назад, информация о планах обсудить российское вмешательство всплыла через две недели после того, как Вашингтон публично обвинил Москву в попытках вмешаться в президентские выборы в США через хакерские атаки на американских политиков и партии, отмечает газета.

Уже в нескольких странах спецслужбы расследуют возможные связи своих ультраправых и популистких политиков с Москвой, рассказали FT высокопоставленные европейские дипломатические источники. Обнаруженную информацию не распространяют по всем странам ЕС из соображений безопасности и политических мотивов, средств централизованного контроля в ЕС нет. Однако участвующий в подготовке саммита высокопоставленный дипломат сказал, что уже есть данные о ряде случаев обоснованных подозрений о вмешательстве России. По его словам, речь идет о серьезной озабоченности, которая «становится конкретной».

Все аспекты отношений России и ЕС будут обсуждаться на закрытом ужине в четверг, пишет FT. Никаких политических выводов по итогам саммита не ожидается. По словам дипломатов, любой ответ России затрудняет, в частности, то обстоятельства, что она скрывает свои действия. Москва обвинения во вмешательстве в политику стран Европы отрицает.

В декабре 2015 г. в США вступил закон, который обязал разведку изучать возможное финансирование Россией и ее спецслужбами политических партий и неправительственных организаций в странах бывшего СССР и Европы. На прошлой неделе вашингтонский «Центр стратегических и международных исследований» заявил, что Россия провела скрытые экономические и политические шаги, пытаясь манипулировать правительствами Болгарии, Словакии, Венгрии и Латвии, а также Сербии, которая пока не входит в ЕС. В его докладе утверждается, что Россия переманила на свою сторону отдельных политиков в этих странах, а также пыталась установить доминирование на энергетических рынках и в других секторах экономики. FT напоминает, что в 2014 г. «Народный фронт» Марин Ле Пен получил кредит в 9 млн евро в российском банке. В 2015 г. член Европарламента от венгерской националистической партии «Йоббик» был лишен мандата в связи с расследованием о возможном шпионаже в пользу России. Спецслужбы Литвы, Эстонии и Латвии регулярно обвиняют Москву в поддержке местных пророссийских движений. В июне прошлого года правительство Чехии обвинило президента Путина в попытке разделять и властвовать в ЕС через поддержку популистских политиков в блоке. Также опасения у европейских политиков вызывают и результаты референдума в Нидерландах, по итогам которого было отвернуто торговое соглашение ЕС и Украины.

«Россия очевидно не является инициатором подъема популизма в Европе, но она явно пользуется этим и, в ряде случаев, активно поддерживает популистские движения и ультраправые партии, симпатизирующие России», - заявил FT старший научный сотрудник аналитического «Европейского совета по международным связям» Фредрик Весслау. По его мнению, Москва считает эти партии полезными союзниками в достижении своих целей в Европе, таких, как, например, отмена экономических санкций или сокращение поддержки Украины.