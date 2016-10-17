У здания телерадиокомпании Абхазии взорвался смертник

МВД непризнанной Абхазии сообщило о самоподрыве смертника на территории Абхазского телевидения. Как сообщает ТАСС, это произошло 17 октября около 7.05 мск. «На территории телевидения подорвался человек, явно видно, что у него была бомба с поражающими элементами. Вероятно, что он был не один. Идет оперативная работа с участием всех силовых структур Абхазии», – сказал журналистам министр внутренних дел Аслан Кобахия.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям республики сообщили «Интерфаксу», что «на месте происшествия обнаружен труп бородатого мужчины». Информации о других погибших и раненых пока нет.