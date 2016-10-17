В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Тибетском автономном районе КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находится в 294 км к северо-западу от города Чамдо. Очаг стихии залегал на глубине 32 км. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как «разрушительное».

В настоящее время сообщения о пострадавших нет.

В воскресенье, 16 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,3 около берегов японского острова Хонсю. Эпицентр подземных толчков находился недалеко от префектуры Мияги и залегал на глубине 20 км. Никто не пострадал.