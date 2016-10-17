WikiLeaks: Ассанжу отключили доступ в интернет

Джулиану Ассанжу отключили доступ в интернет, сообщила в Twitter команда основанного им проекта WikiLeaks по публикации засекреченных государственных документов. В WikiLeaks считают, что это было сделано намеренно и при поддержке неких госструктур. Задействован план, заготовленный на этот случай.

До этого в микроблоге проекта появились зашифрованные сообщения с упоминанием госсекретаря США Джона Керри, британского МИДа и Эквадора. Эти твиты стали поводом для обсуждения на Reddit слухов о возможной смерти Ассанжа, пишет Mashable.

Основатель WikiLeaks, гражданин Австралии Джулиан Ассанж с 2012 г. находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Эквадор предоставил ему убежище, но добраться до страны Ассанж не может, так как его должны задержать британские власти в связи с запросом об экстрадиции из Швеции. В Швеции расследуются обвинения Ассанжа о сексуальных домогательствах. Сам он опасается, что власти Швеции могут выдать его США, где ему грозит преследование за сбор и публикацию секретных документов.

В последнее время WikiLeaks опубликовал много служебных документов и писем руководителей демократической партии США, в частности, письма и аудиофайлы Национального комитета демпартии о том, как сторонники Клинтон обсуждали способы остановить ее конкурента на президентских выборах Берни Сандерса, письма председателя избирательного штаба Клинтон Джона Подесты, документы фонда Клинтонов. Ассанж заверял, что намеревался повлиять на результаты предвыборной кампании и повредить Клинтон. Источник полученных документов WikiLeaks не раскрывал. В США звучали подозрения, что WikiLeaks помогают российские хакеры, однако их след не был доказан.