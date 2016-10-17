Суд признал виновными участников гонки с полицией на Gelandewagen

Гагаринский суд Москвы признал виновными в оскорблении сотрудников полиции молодых людей, устроивших гонку с полицейскими по улицам Москвы на Gelandewagen.

«Шамсуаров, Маджидов, Усков признаны виновными в оскорблении представителя власти по ст. 318 УК РФ», – огласила приговор судья. Также подсудимым вменяется ст. 319 УК РФ (насилие в отношении представителя власти), однако на данный момент судья не установила виновность по данному эпизоду.

Суд рассматривает дело сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова, а также его приятелей Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова. Первые два фигуранта дела не признали вины, а Маджидов признал вину частично, заявив, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.

Ранее прокурор просил суд приговорить троих молодых людей к срокам от 2 лет до 2 лет 7 месяцев лишения свободы. «Прошу признать виновным и приговорить Маджидова к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, Шамсуарова – к 2 годам и 1 месяцу колонии общего режима, Ускова – к 2 годам и 7 месяцам колонии общего режима», – сказал прокурор.

По версии следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и, зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, считает следствие.