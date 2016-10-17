Военно-морская база России в Сирии рассчитана на 49 лет – «Интерфакс»

Постоянная российская военно-морская база в сирийском Тартусе создается почти на полвека, сообщил «Интерфаксу» источник в российском парламенте. «Предполагается, что база в Тартусе создается на 49 лет», – сказал собеседник агентства.

Он затруднился ответить, было ли уже подписано соответствующее соглашение между Россией и Сирией. Источник обратил внимание на то, что соглашение по созданию бессрочной российской авиабазы Хмеймим, ратифицированное российским парламентом в октябре текущего года, было подписано в августе 2015 г., и это держалось в секрете.

Ранее стало известно, что Россия получит военно-морскую базу в сирийском Тартусе, заявил замминистра обороны Николай Панков. Он рассказал, что соответствующие документы подготовлены и проходят процедуры межведомственного согласования, добавив, что степень их готовности достаточно высокая.

Представитель Сирийской арабской армии Самир Сулейман пояснил «РИА Новости», что база создается в рамках соглашений между правительствами двух стран. По словам человека, близкого к российскому Минобороны, соглашение уже подписано на уровне военных ведомств и сейчас проходит межведомственное согласование в России. Так же обстояло дело и с авиабазой Хмеймим – соглашение было подписано в августе 2015 г. и опубликовано в декабре, после чего начался процесс межведомственного согласования.