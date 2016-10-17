Несколько школ в Германии получили письма с угрозами массовых убийств – СМИ

Полиция Лейпцига отправила сотрудников в школы, которые получили электронные письма с угрозами. Reuters в пресс-службе полицейского управления сказали, что угрозы насилием поступили как минимум в девять школ. Полиция отнеслась к этим письмам со всей серьезностью.

Полиция перекрыла входы как минимум в четыре школы в Лейпциге, и всем детям и сотрудникам запрещено их покидать, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Leipziger Volkszeitung. По данным газеты, в письмах говорится об угрозе устроить в школах массовые убийства и такие письма получили гимназии имени Оствальда, имени Канта, Новая школа святого Николая и школа имени Реклама. Родители учеников смогут забрать детей только после разрешения властей. Также оцеплены ближайшие к школам кварталы.

Угрозы поступили также в две школы в Магдебурге и несколько школ в Нижней Саксонии и Баварии, сообщает dpa.