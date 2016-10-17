Больше половины россиян считают критику действий Москвы в Сирии необоснованной – опрос

Большинство россиян (73%) считают необоснованной критику действий российских военных в Сирии, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Граждане полагают, что целью такой критики является ослабление страны и оказание давления на нее. Из 73% придерживающихся такого мнения большинство (77%) – люди в возрасте от 45 до 59 лет. Только 6% придерживаются противоположного мнения и считают критику обоснованной, и среди таких респондентов в основном 18–24-летние.

При этом интерес россиян к событиям в Сирии остается высоким – за развитием конфликта следят 67% опрошенных (в 2015 г. таких было 68%). Лишь треть опрошенных (32%) сообщили, что вообще не интересуются происходящим в Сирии (31% в 2015 г.). Половина опрошенных (51%) охарактеризовала ситуацию в Сирии как «войну / боевые действия», каждый десятый (10%) – как «беспорядки», еще 6% описали ее как «борьбу с терроризмом».

В оценке нынешней ситуации в Сирии мнения разделились: более трети (33%) респондентов считают, что обстановка практически не изменилась, примерно столько же (34%) отмечают рост напряженности и ухудшение положения в зоне конфликта. Доля отмечающих улучшение обстановки в САР заметно снизилась – в марте 2016 г. так считала почти половина (48%) опрошенных, в июле – 27%, а сейчас так считают лишь 15% россиян.