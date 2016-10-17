Замдиректора лагеря «Парк-отель Сямозеро» признал вину в гибели 14 детей

Замдиректора детского лагеря «Парк-отель Сямозеро» Вадим Виноградов признал вину в гибели 14 детей на озере 18 июня 2016 г. Как передает ТАСС, он сказал это в городском суде Петрозаводска и добавил, что раскаивается. «Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием и сотрудничаю с ним с момента задержания, полностью признал вину, – заявил Виноградов. – Я сам с этими детьми был на острове и желал, чтобы побыстрее это все закончилось».

Следователь и прокурор просили суд оставить обвиняемого под арестом до 19 января. Адвокат и сам подсудимый просили перевести его под домашний арест, чтобы он смог увидеться с престарелой матерью. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Виноградов обвиняется по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оставление в опасности». Следствие считает, что перед выходом с детьми в поход по Сямозеру он знал о неблагоприятном прогнозе, однако 17 июня он дал указание вожатым и инструкторам лагеря вывести 47 несовершеннолетних к озеру, погрузиться на три плавсредства (рафт и два каноэ) и пройти через акваторию Сямозера более 3 км к одному из пляжей. По версии следствия, Виноградов руководствовался прямыми указаниями директора лагеря Елены Решетовой, при этом они пытались скрыть данные о трагедии, своевременно не вызвав сотрудников спасательных служб. На 46 детей приходилось кроме замдиректора лагеря четверо 17–19-летних вожатых, студентов педколледжа.

18 июня два каноэ с детьми перевернулись, плот с 25 детьми прибило к острову, погибли 14 детей.

СКР возбудил уголовные дела против руководства лагеря, директор Елена Решетова находится под арестом, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест. Лагерь был закрыт, в СМИ появились публикации о плохих условиях содержания в нем детей этим летом, о том, что «Парк-отель Сямозеро» не раз привлекался к административной ответственности, но продолжал получать госконтракты от Москвы, Карелии и Мурманска, что в конкурсах, которые выигрывала эта компания, были нарушения.