В аэропортах Украины откажутся от русского языка

ГП «Международный аэропорт "Борисполь" и другие аэропорты Украины должны отказаться от русского языка и коммунистических названий, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу мининфраструктуры.

По словам Омеляна, вся информация в аэропортах на электронных табло, вывесках, указателях или озвучиваемая через громкоговорители должна быть на украинском и английском языках.

«Это вопрос самоуважения - в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками», - подчеркнул министр.