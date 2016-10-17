Россия ответит на враждебные действия США – МИД

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил о том, что Россия ответит на враждебные действия США, передает ТАСС.

«Что касается угроз, которые потоком идут из Вашингтона и не прекращаются ни на один день, ответ наш один: это свидетельство слабости администрации США, отсутствия в ее арсенале инструментария, который позволяет договариваться на реалистичной основе», - заявил он.

По его словам, у России уже нет желания искать какие-либо «схемы, которые были бы работоспособны и не противоречили бы обещаниям администрации» США.

Он также заявил, что властям США не стоит тешить себя надеждой, что угрозами они смогут добиться поставленных целей. Ответственность за подрыв нормального межгосударственного общения между Россией и США будет лежать на Вашингтоне.