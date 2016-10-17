МИД России: Переговоры по Сирии могут быть продолжены в «лозаннском» формате

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии могут быть продолжены в «лозаннском» формате, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я думаю, что не просто можно, а нужно идти в этом формате дальше», - сказал Рябков, отвечая на вопрос, стоит ли двигаться дальше в том формате, в котором прошла в субботу встреча по Сирии.

В субботу в швейцарской Лозанне прошли новые переговоры по Сирии, в которых приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Иордании, Египта и Ирака. Переговоры завершились без какого-либо прорывного результата или даже финального документа. Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время.