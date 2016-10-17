Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Григоренко ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов на странице в Facebook написал о том, что министр сельского хозяйства республики Андрей Григоренко подал в отставку. Теперь он будет работать в Москве.

«Андрей Александрович Григоренко покидает республику Крым в связи с переводом на альтернативное рабочее место в столице нашей Родины», - уточнил Аксенов.

На данный момент неясно, кого могут назначить руководителем крымского Минсельхоза. Кандидатура не определена и будет рассмотрена в ближайшее время, отметил Аксенов.

Григоренко стал во главе Минсельхоза республики в феврале текущего года. Предыдущий министр сельского хозяйства Крыма Виталий Полищук ушел в отставку по собственному желанию.