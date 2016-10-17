МИД: Россия не оставит без реакции угрозы США о введении новых санкций

В Москве не оставят без ответа возможные санкции США против России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил в понедельник, 17 октября, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он напомнил, что «на разных этапах проведения нынешней санкционной политики (против России) Москва неоднократно предупреждала, что ответы будут обязательно, они могут быть не зеркальные - ассиметричные».

«Мы говорили о том, что американцы столкнутся с новой реальностью, отличной от той реальности, в которой они привыкли жить. Сегодня на заседании комитета по международным делам Государственной думы России рассматривался законопроект о приостановке действия соглашения избыточного оружейного плутония. Это в том числе ответ на антироссийские санкции со стороны США», - отметил замминистра.

Комитет по международным делам на заседании в понедельник рассмотрел инициированный президентом России Владимиром Путиным законопроект о приостановлении Россией действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония и рекомендовал Госдуме на заседании в среду, 19 октября, проголосовать за этот документ.

3 октября Путин распорядился приостановить соглашение между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России. Проект закона предусматривает возобновление договора при ряде условий. Среди них, в частности, отмена «закона Магнитского» и сокращение военных сил НАТО у границ России.