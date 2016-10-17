Россия объявила гуманитарную паузу в Алеппо 20 октября

В четверг в районе сирийского Алеппо вводится гуманитарная пауза, ВКС России и армия Сирии прекратят удары, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской. «20 октября с 8 часов утра до 16:00 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. На это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиацией и ведение огня из других видов оружия», - сказал он в Москве в понедельник.

20 октября боевики смогут беспрепятственно покинуть восточную часть Алеппо по двум коридорам, сообщил Рудской. «Первый проходит по дороге Кастелло, другой расположен на юге города в районе рынка Сук-эль-Хай. По данным коридорам боевики могут выйти в район Идлиба. Этими же коридорами можно будет воспользоваться для эвакуации больных и раненых», - сказал генерал. «Еще шесть коридоров открыты для пропуска мирных жителей», - сказал он.

По словам Рудского, для оповещения граждан и боевиков будут распространяться листовки с указанием маршрутов выхода из города и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск, а также организована рассылка смс-сообщений.