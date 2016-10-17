Восьмичасовой гуманитарной паузы в Алеппо недостаточно – ООН

В ООН считают, что восьми часов для доставки гуманитарных грузов в Алеппо недостаточно. С таким заявлением выступил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжарик.

«Необходима более длинная пауза, чтобы проехали грузовики с помощью», - сказал он в Нью-Йорке, назвав при этом решение о 8-часовой паузе «позитивным».

«Нам необходимо больше времени», - добавил он.

По его словам, ООН призывает к прекращению огня по крайней мере на 48 часов для доставки гуманитарной помощи населению.