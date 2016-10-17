Обстрелы Алеппо могут приравнять к военным преступлениям – Совет ЕС

Обстрелы гражданских объектов в сирийском Алеппо могут приравнять к военным преступлениям. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«ЕС потрясен ухудшением ситуации в Сирии», - говорится в документе.

«Эскалация насилия в Алеппо неприемлема для его жителей. С начала наступления режима и его союзников, в частности России, интенсивность и масштабы воздушных бомбардировок восточного Алеппо являются явно непропорциональными», - отмечается в заявлении.

По мнению глав МИД стран ЕС, обстрелы гражданских объектов Алеппо носят намеренный характер. Удары наносятся по больницам, медицинскому персоналу, обстреливаются школы и объекты ключевой инфраструктуры, подрываются бомбы, используется химическое оружие. Все это приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения, погибают женщины и дети. «Эти действия могут быть приравнены к военным преступлениям», - уточняется в документе.

«Ситуацию в Сирии должен рассматривать Международный уголовный суд. ЕС вновь призывает Совет Безопасности ООН предпринять действия в этом отношении», - говорится в заявлении.

Российские власти неоднократно опровергали обвинения ЕС и США в обстреле мирных жителей. В Кремле еще раз подчеркнули, что операция в Сирии проводится в строгом соответствии с нормами международного права.