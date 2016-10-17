Белый дом не исключил возможность введения санкций в отношении России из-за кибератак

Ответ США на предполагаемые кибератаки со стороны России не обязательно будут связаны с цифровой сферой, заявил пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест.

«Какой бы ответ ни решил дать президент, мы точно не будем объявлять о нем заранее», - сказал он в понедельник на брифинге в Вашингтоне.

«Единственное, что я могу сказать, это что способы ответа, которые находятся в распоряжении президента, не ограничены исключительно киберсферой. Есть другие возможности ответить, включая финансовые санкции», - пояснил Эрнест.