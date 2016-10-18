Трамп допустил свою встречу с Путиным до того как станет президентом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не исключил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до того как выиграет выборы и начнет работать в Белом Доме. «Если 8 ноября я одержу победу… Думаю, я могу представить свою встречу с Путиным до начала работы своей администрации Я думаю, это будет замечательно», - заявил он в радио-шоу Майкла Сэведжа.

Такой ответ Трамп дал на вопрос ведущего о том, что он в случае победы мог бы предпринять, чтобы избежать возможной войны между США и России. Кандидат от республиканцев пояснил, что сейчас, на его взгляд, проблема заключается в том, что «Путин не уважает Обаму. Не любит и не уважает, а Обама – не любит Путина». В Вашингтоне «говорят: «О, Россия любит Дональда Трампа и Путин любит Дональда Трампа», «они оскорбляют его [Путина], не удивительно, что он не может быть на стороне Обамы и Хиллари Клинтон», заключил Трамп.

Говоря о ядерном потенциале России, Трамп отметил, что он «на голову выше», чем у США. Ранее он заявлял, что считает Путина более сильным лидером, чем Обама и допускал возможность сотрудничества с Москвой в борьбе с террористами «Исламского государства» (запрещено в России).