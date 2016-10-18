Сергей Иванов: Планы создания суперминистерства госбезопасности – это фейк

Экс-глава президентской администрации, спецпредставитель президента по природоохранной деятельности Сергей Иванов, опроверг сообщения о планах создания в Росси супер-министрества государственной безопасности. «Вот это стопроцентный фейк! Никакого Министерства госбезопасности не задумывалось и не будет. Могу это уверенно сказать», - заявил он в интервью «Комсомольской правде».

О планах по созданию такого министерства на базе ФСБ, ФСО и СВР ранее писала газета «Коммерсантъ». «Это называется производство новостей за отсутствием настоящих новостей. Или желание привлечь внимание к себе или к какому-то изданию», - уверен Иванов.

Экс-глава администрации настаивает, что создание такой структуры даже не обсуждалось. «И это не нужно, я считаю. Достаточно тех силовых структур, которые есть. Они устоявшиеся. Разведка должна быть отделена от контрразведки. ФСО и Нацгвардия – это разные силовые структуры, у каждой свои задачи. В том, чтобы объединять их в одно супер-министерство никакого смысла не вижу. Вижу одни минусы. Но это, повторяю, фейк», - заключил чиновник.

Отвечая на вопрос о логике последних кадровых рокировок во власти, Иванов заявил, «17 лет – это большой срок. Я прекрасно понимаю, что, скажем так, моя физиономия уже многим надоела, что в окружении Путина и вообще во власти надо менять людей, что нельзя бесконечно сидеть на одних и тех же должностях». Он заявил, что был в курсе планировавшихся перестановок. «О наших договоренностях с Владимиром Владимировичем мы никому не говорили. И этого никто не мог предположить, так как внешних оснований действительно не было», - рассказал он.

Иванов не согласился с тем, что кадровые рокировки – это начало «тектонических сдвигов». По его словам, «ничего революционного» не произошло. «Президент бережно относится к кадрам и не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять».