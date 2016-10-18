Военнослужащие Центрального военного округа подняты по тревоге для проверки

Соединения и воинские части Центрального военного округа, дислоцированные в Западной и Южной Сибири, подняты по тревоге в ходе контрольной проверки по итогам 2016 учебного года, приводит ТАСС слова помощника командующего войсками ЦВО полковника Ярослава Рощупкина. «Соединения и воинские части, дислоцированные в Западной и Южной Сибири, сегодня подняты по тревоге и совершили марши на полигоны, где приступили к комплексным тактико-огневым занятиям», - сказал он.

Проверка будет длиться 5 суток. Ее проведение контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

В проверке принимают участие дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, а также отряды спецназа. «Ранее органы военного управления крупнейшего в России округа отработали развертывание группировки войск на центральноазиатском стратегическом направлении», - добавил Рощупкин. В учениях задействовано более 20 000 военнослужащих.

Оценивать сплоченность каждого воинского коллектива и психологический настрой военнослужащих в ходе учений будут военные психологи.