Медведев подписал устанавливающие документы о проектной деятельности правительства

На сайте правительства опубликованы постановление и распоряжение о проектной деятельности. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал эти документы 15 октября. Источники «Ведомостей» сообщили, что положение о проектном офисе, которое прописывает организацию проектной деятельности и структуру управления ею, было утверждено 13 октября на заседании кабмина в Горках.

Положение о проектной деятельности устанавливает порядок организации проектной деятельности, а также оргструктуру системы управления этой деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов. Этим же положением органам госвласти в регионах рекомендовано организовать проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь утвержденным Положением. Также оно закрепляет функции федерального проектного офиса за департаментом проектной деятельности правительства. Также правительство соглашается с предложением РАНХиГС при президенте наделить научно-образовательный центр проектного менеджмента дополнительно функциями центра компетенций проектного управления.

Структура управления проектной деятельностью включает постоянные органы управления – президиум совета, федеральный проектный офис, ведомственные координационные органы, проектные офисы федеральных органов исполнительной власти. Также под отдельные проекты будут создаваться временные органы управления проектной деятельностью: кураторы, проектные комитеты, функциональные заказчики, старшие должностные лица, руководители проектов, администраторы проектов, руководители рабочих органов проектов, рабочие органы проектов, участники проекта, напоминает пресс-служба правительства. Также в пресс-релизе перечисляются обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью: общественно-деловые советы, экспертные группы, центр компетенций проектного управления.

Распоряжение от 15 октября утверждает план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в правительстве. Это формирование органов по управлению проектами, их руководства, разработка методических рекомендаций по проектной деятельности, создание автоматизированной информационной системы проектной деятельности, развитие компетенций участников проектной деятельности, организация бюджетного финансирования проектов.