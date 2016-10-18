Медведев подписал устанавливающие документы о проектной деятельности правительства

На сайте правительства опубликованы постановление и распоряжение о проектной деятельности. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал эти документы 15 октября. Источники «Ведомостей» сообщили, что положение о проектном офисе, которое прописывает организацию проектной деятельности и структуру управления ею, было утверждено 13 октября на заседании кабмина в Горках.

Положение о проектной деятельности устанавливает порядок организации проектной деятельности, а также оргструктуру системы управления этой деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов. Этим же положением органам госвласти в регионах рекомендовано организовать проектную деятельность на региональном уровне, руководствуясь утвержденным Положением. Также оно закрепляет функции федерального проектного офиса за департаментом проектной деятельности правительства. Также правительство соглашается с предложением РАНХиГС при президенте наделить научно-образовательный центр проектного менеджмента дополнительно функциями центра компетенций проектного управления.

Структура управления проектной деятельностью включает постоянные органы управления – президиум совета, федеральный проектный офис, ведомственные координационные органы, проектные офисы федеральных органов исполнительной власти. Также под отдельные проекты будут создаваться временные органы управления проектной деятельностью: кураторы, проектные комитеты, функциональные заказчики, старшие должностные лица, руководители проектов, администраторы проектов, руководители рабочих органов проектов, рабочие органы проектов, участники проекта, напоминает пресс-служба правительства. Также в пресс-релизе перечисляются обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью: общественно-деловые советы, экспертные группы, центр компетенций проектного управления.

Распоряжение от 15 октября утверждает план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в правительстве. Это формирование органов по управлению проектами, их руководства, разработка методических рекомендаций по проектной деятельности, создание автоматизированной информационной системы проектной деятельности, развитие компетенций участников проектной деятельности, организация бюджетного финансирования проектов.

Правительство утвердило положение о проектном офисе
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