Коммунисты и эсеры готовятся к сокращению финансирования из госбюджета – «Коммерсантъ»

В связи с сокращением госфинансирования парламентские партии принимают меры. «Справедливая Россия» планирует сократить центральный аппарат примерно на 30%, сказали «Коммерсанту» источники в партии. В КПРФ собираются увеличить денежный сбор с депутатов в полтора раза.

Набравшие 3% на думских выборах партии получат из госбюджета 110 руб. за голос, напоминает газета. С 2017 г. «Единая Россия» будет получать около 3,1 млрд руб. в год, КПРФ – 772 млн руб., это в два раза меньше, чем по итогам предыдущих выборов, финансирование ЛДПР почти не изменилось и составит около 760 млн руб., «Справедливая Россия» будет получать 360 млн руб. против нынешних 950 млн руб.

Сокращение центрального аппарата источники в «Справедливой России» объяснили тем, что на содержание руководящих органов уходит значительная доля расходов эсеров. Так, в I квартале 2016 г. на них ушло 62,9 млн руб. Также будет сокращено управление по обеспечению палаты депутатов партии. 25% госфинансирования по-прежнему будет уходить в региональные отделения партии. Если финансирование партий не увеличится, эсеры уменьшат перечисления в регионы, сказал изданию источник в партии.

О планах КПРФ увеличить взносы в партийную кассу для прошедших в Думу 42 коммунистов газете сообщил источник в партии. В последний раз об увеличении взносов до 100 000 руб. говорилось осенью 2014 г. в связи с повышением депутатских зарплат. Оптимизация не коснется тех, кто хорошо работал, отмечает собеседник издания.

Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко сказал, что в партии сокращение расходов за счет людей и зарплат не планируется.