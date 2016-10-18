В Севастополе в первом чтении одобрили введение прямых выборов губернатора

Законодательное собрание Севастополя одобрило в первом чтении введение прямых выборов губернатора. За принятие такой поправки в устав Севастополя депутаты проголосовали единогласно. Второе чтение должно состояться не ранее чем через месяц после первого.

«Фигура всенародно избранного руководителя Севастополя, безусловно, еще больше укрепит его особый статус, лишит наших оппонентов поводов для дискуссий и развеет остатки сомнения в отношении его дальнейшей судьбы и принадлежности», – сказал сенатор Андрей Соболев.

«Этот вопрос принципиален для Севастополя – прямые всенародные выборы <...> Я поддерживаю внесение поправок в устав», – сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников.

Он добавил, что планирует участвовать в прямых выборах. «Я не думаю, что буду единственным кандидатом», – сказал Овсянников.

Часть 4 статьи 24 устава предложено изложить в такой редакции: «Губернатор города Севастополя избирается путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность губернатора города Севастополя более двух раз подряд».

В настоящее время губернатор города избирается депутатами заксобрания.

Изменения в устав предполагают также, что губернатор Севастополя обязан сформировать новый состав правительства не позднее 30 календарных дней со дня вступления в должность.