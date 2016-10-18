От «дела Магнитского» отстранены адвокаты структур сына вице-президента РЖД

Апелляционный суд в США отстранил от «дела Магнитского» нескольких адвокатов, представлявших компании Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва, передает BBC. В частности, от представления интересов ответчиков по делу, в котором фигурирует юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, отстранены юридическая контора Baker & Hostetler и адвокат Джон Москоу.

В декабре прошлого года нью-йоркский федеральный судья Томас Гризе принял такое же решение, но 10 дней спустя передумал и отменил его, объяснив, что он принимал его на основе недостаточной информации. Тогда фонд Hermitage обратился в апелляционный суд с ходатайством об отмене решения Гризе, снова допустившего Baker & Hostetler и Москоу к защите.

Судебное разбирательство, в котором принимали участие адвокаты, тянется не первый год. Речь идет о первой попытке применения так называемого «закона Магнитского» в США. По версии обвинения, Prevezon Holdings и другие компании российского бизнесмена Дениса Кацыва и его партнеров получили и отмыли средства, которые другие украли из российского бюджета, сообщало РБК.

4 декабря 2012 г. Уильям Браудер подал в прокуратуру США заявление, в котором указал на возможную связь Prevezon Holdings с «делом Магнитского». Южная окружная прокуратура Нью-Йорка возбудила дело и в сентябре 2013 г. передала его в суд Южного округа Нью-Йорка. По версии обвинения, Prevezon Holdings и связанные с ней компании получили денежные переводы на общую сумму примерно $1,93 млн от структур, которые, в свою очередь, получили деньги в ходе мошенничества, обнаруженного Сергеем Магнитским. Затем на эти деньги покупалась и обслуживалась недвижимость в Нью-Йорке, считает прокуратура. Единственный владелец Prevezon Holdings – бизнесмен Денис Кацыв.

Юристы Hermitage давно просили суд отстранить от дела Baker & Hostetler, поскольку в 2008–2009 гг. она представляла фонд Уильяма Браудера в России, отмечает BBC. С 2013 г. компания начала представлять интересы Prevezon и действовать против своего бывшего подзащитного.

Как отмечается в судебном заключении, на принятие решения об отводе адвокатов ушло много времени, однако в этом сыграло роль и поведение компании Prevezon, которая долго не раскрывала детали своей судебной стратегии.