Заместителя Бастрыкина допросят как свидетеля на процессе об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд вызвал на допрос по делу об убийстве Бориса Немцова первого руководителя следственной группы, генерал-майора юстиции Игоря Краснова. Как сообщил судья Юрий Житников, его просил вызвать в качестве свидетеля адвокат Заура Дадаева Шамсудин Цакаев. Краснов сейчас занимает должность зампредседателя СКР.

Цакаев просил допросить его «в связи с тем, что в подписанном им протоколе имеется информация об осмотре гильз, тогда как каких-либо данных о проведении этого осмотра в материалах дела не имеется», - цитирует судью «Интерфакс». По мнению судьи, нужно прояснить эти обстоятельства.

Пока суд отказывал защите фигурантов в ходатайстве о вызове на допрос журналистов, в материале которых говорится об изъятых гильзах, как недостаточно мотивированном, напоминает агентство.

Адвокаты обвиняемых считают, что за время манипуляций с найденными на месте убийства гильзами произошла фальсификация с целью, чтобы маркировка найденных гильз совпала с маркировкой патронов, обнаруженных при обыске дома у матери предполагаемого киллера Заура Дадаева.

Суд рассматривает дело пяти обвиняемых. Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев в зависимости от роли и степени участия обвиняются по статьям об убийстве, совершенном организованной группой, и о незаконном обороте оружия. Заказчик преступления не установлен.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. недалеко от Кремля.