ФБК: Фонд предполагаемой дочери Путина увеличил бюджет за счет контрактов госкомпаний

Фонд предполагаемой дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика») резко увеличил бюджет в 2015-2016 гг., в том числе за счет контрактов госкомпаний, пишет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Это происходит в условиях снижения финансирования науки в России на 14%, отмечает ФБК.

ФБК утверждает, что в 2013-2014 гг. фонд Тихоновой выиграл конкурсов почти на 100 млн руб. при годовом бюджете в 281 млн руб., а в 2015-2016 гг. - на 452 млн руб. при бюджете не менее 877 млн руб. ФБК указывает, что контракты «Роснефти» дали «Иннопрактике» 179 млн руб., «Транснефти» - 221 млн руб., «Росатома» - 59 млн руб. Кроме того, еще 425 млн руб. поступило за счет целевых взносов, источник которых в документации не раскрывается.

Контракты госкомпаний относятся в основном к профильным НИОКР («Разработка основ технологии и катализаторов переработки сжиженных углеводородов в бензиновые фракции», приводит ФБК название одного из них). Однако, по мнению авторов расследования, «Иннопрактика» не раскрывает, куда именно идут полученные деньги, а сайт фонда не позволяет судить о проведенных работах.

В этой связи Навальный просит «Иннопрактику» «в добровольном порядке рассказать дорогим россиянам немного больше о своей деятельности», в том числе сообщить источник целевых взносов в фонд и опубликовать результаты работы фонда. ФБК направил официальное письменное обращение, о реакции на которое обещает информировать читателей.

О том, что Екатерина Тихонова является младшей дочерью президента России Владимира Путина, год назад написал Reuters. В дальнейшем антикоррупционные расследования РБК про людей, предположительно близких к президенту России, в том числе про Тихонову и ее предполагаемого мужа Кирилла Шамалова, могли стать одной из причин развала объединенной редакции медиахолдинга.