Бастрыкин включил Маркина в Общественный совет при СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин включил покинувшего ведомство бывшего официального представителя Владимира Маркина в состав Общественного совета, сообщили в пресс-службе комитета.

В нем отмечается, что глава СКР поблагодарил Маркина за службу в следственном комитете и большой личный вклад в становление ведомства.

По словам Бастрыкина, Маркин «с нуля строил информационную политику, основанную на принципах открытости и оперативности, предложив совершенно новые, очень смелые и в итоге оправдавшие себя подходы к работе с масс-медиа». «Это позволило следственному комитету стать одним из узнаваемых правоохранительных органов с индивидуальным имиджем и приоритетом качественного подхода при освещении событий, относящихся к его компетенции. И сегодня управление взаимодействия со СМИ, а также соответствующие подразделения в регионах продолжают работать как единый организм», - цитирует пресс-служба слова Бастрыкина.

Он предложил Маркину с учетом его большого опыта продолжать взаимодействовать со своими бывшими коллегами и войти в состав общественного совета при СКР.

По данным пресс-службы, Маркин с благодарностью принял предложение, «пообещав уже в новом формате оказывать следственному комитету возможное содействие в выполнении стоящих перед ним задач».

В завершении мероприятия председатель СКР вручил Маркину медаль следственного комитета «За заслуги» и пожелал успехов на новой работе в ПАО «Русгидро».