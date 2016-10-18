Египет попросил у России вертолеты Ка-52К для «Мистралей»

Египет обратился к России с просьбой о поставке ударных вертолетов Ка-52К для универсальных десантных кораблей типа «Мистраль». Об этом заявил во вторник, 18 октября, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

По его словам, заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий, передает «РИА Новости».

Купленные Египтом у Франции два «Мистраля» были построены по российскому заказу, однако так и не были доставлены в Россию из-за политических разногласий по ситуации на Украине. Оба вертолетоносца - «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» - были ранее переданы Египту и уже приняты на вооружение.

В начале сентября помощник президента России по ВТС Владимир Кожин сообщал, что Россия и Египет ведут переговоры о возможных поставках вертолетов Ка-52К, предназначенных для «Мистралей». Немногим позднее стало известно, что министры обороны России и Египта Сергей Шойгу и Седки Собхи согласовали подготовку египетских пилотов для этих вертолетов.