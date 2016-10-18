Обама призвал Россию быть частью решения мировых проблем

Россия должна быть частью решения мировых проблем. Об этом заявил во вторник президент США Барак Обама на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

«Мы думаем, что Россия – это большая важная страна. Ее армия - вторая после нашей. Она должна быть частью решения [проблем] на мировой арене, а не частью проблем», - указал Обама.

Как передает «РИА Новости», Обама также отметил, что, по его мнению, США не мешают законным интересам России.

«Любые утверждения, что мы как-то неправомерно бросили вызов российской агрессии или как-то пытаемся помешать их законным интересам, неверны», - подчеркнул американский президент.