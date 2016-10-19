Мать Пучугина обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына

Алла Пичугина, 77-летняя мать экс-сотрудника службы безопасности Юкоса 54-летнего Алексея Пучугина, отбывающего пожизненное заключение, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. «Мой сын не играл и не играет ни в какие политические игры. Это не его. Он не борец с системой. Он — очень частный и непубличный человек, который не собирался и не собирается с кем-либо воевать и судиться, а уж тем более заниматься политикой», - пишет она в открытом письме, опубликованном в «Новой газете».

Ранее с просьбой о помиловании к Путину обращался и сам Пичугин, но ему было отказано. «Прошение моего сына о помиловании, адресованное в соответствии с Конституцией Вам, не дошло до Вас… Что официально подтвердил даже Ваш уважаемый пресс-секретарь. Алексею отказал в помиловании вместо Вас, очевидно, даже не читая бумагу, одним росчерком пера губернатор Оренбургской области. Меня поразило, что ходатайства о помиловании от заключенных не доходят до Вас как до гаранта Конституции, которой предусмотрено, что вопрос о помиловании решает только президент», - указывает Пичугина.

Бывший сотрудник службы безопасности Юкоса был осужден за несколько убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Пичугина уверена, что сын «виноват только одним фактом своей трудовой биографией — ему довелось работать в компании Юкос». Она отмечает, что он был приговорен «в отсутствие доказательств, с подтасовкой фактов и свидетельств, с неимоверным давлением на присяжных».