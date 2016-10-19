В администрации президента ждут реформ – «Коммерсантъ»

Новая структура и штатное расписание администрации президента могут появиться к Новому году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два кремлевских источника. Один из собеседников отмечает «тенденцию к укрупнению». Так в политическом блоке ожидают слияния двух управлений — по внутренней политике и по общественным проектам. Источник утверждает, что над схемой объединения трудится глава управления госслужбы и кадров президента Антон Федоров, который в 2012 по 2013 гг. был работал с Кириенко в Росатоме - начальником управления по работе с регионами.

Реформа предполагает выведение сотрудников объединяющихся структур за штат к Новому году, после чего появится новое штатное расписание, говорит один из собеседников издания. Другой отмечает, что реформа политического блока – это лишь часть реорганизации всего аппарата администрации под руководством ее нового руководителя Антона Вайно. Сейчас согласовываются отдельные позиции. С учетом бюджетной оптимизации не ясно, на какое количество кадров могут рассчитывать в Кремле, говорят собеседники.

Не исключено, что сокращение будет происходить за счет объединения управлений: внутренней политики — с управлением общественных проектов; межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами — с управлением по социально-экономическому сотрудничеству с участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией; по общественным связям и коммуникациям — с управлением пресс-службы и информации; управления по вопросам госслужбы и кадров — с управлением по госнаградам; управления по обеспечению конституционных прав граждан — с управлением по работе с обращениями граждан и организаций. Один из собеседников издания ожидает, что кадровая «оптимизация будет происходить постепенно, тихой сапой, без сопутствующей шумихи».