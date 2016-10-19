МИД Японии опроверг сообщение об изменении позиции Токио по Курилам

Правительство Японии не меняло позиции по переговорам о Южных Курилах и заключении мирного договора с Россией. Об этом заявил в среду ТАСС представитель японского МИДа.

Ранее агенство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило, что в Токио обсуждают заключение с Москвой мирного договора на условиях передачи Японии двух, а не четырех Курильских островов.

Kyodo отмечает, что инициатором нового подхода был премьер-министр Синдзо Абэ, который в конце сентября изложил свое видение министру иностранных дел Фумио Кисиде. Японское правительство сформулирует переговорную позицию для России после того, как изучит общественную реакцию на свои инициативы.

«Это не соответствует действительности, - заявил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию. - Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора».