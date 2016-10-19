Корабль «Союз МС-02» стартовал с экипажем к МКС

С «Байконура» запущена ракета «Союз-ФГ» с отремонтированным пилотируемым кораблем новой серии «Союз МС-02» с экипажем на борту. «Союз» стартовал в 11.05 мск. Корабль достигнет МКС через двое суток. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. Стыковка с МКС назначена на 21 октября в 13.00 мск.

Ранее госкомиссия перенесла дату запуска «Союза МС-02» на 19 октября, хотя изначально он планировался 23 сентября. Перенос был связан с техническими причинами, выявленными после проведения контрольных испытаний на космодроме «Байконур». «Причина переноса запуска - кабель системы приземления, который был зажат во время испытаний», - отметили в Роскосмосе.