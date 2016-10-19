Верховный суд Коми признал законным заочный арест Михаила Слободина

Верховный суд Коми в среду признал законным заочный арест бывшего гендиректора экс-главы «Вымпелкома» Михаила Слободина, фигуранта уголовного дела о взятках высокопоставленным чиновникам в республике. Как сообщает «Интерфакс», суд оставил без удовлетворения апелляцию защиты топ-менеджера. Ранее городской суд Сыктывкара санкционировал уголовное преследование Слободина и заочно арестовал его на два месяца.

Слободин, ранее работавший в руководстве ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС), совладелец и управляющий директор компании «Ренова» Евгений Ольховик и руководитель холдинга «Т плюс» (новое название «КЭС холдинга») Борис Вайнзихер обвиняются в даче взяток бывшему руководству Республики Коми на общую сумму свыше 800 млн руб. в период 2007–2014 гг. Взятки они давали за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности, считает следствие. Ольховик и Вайнзихер были арестованы. Reuters со ссылкой на источники сообщил в октябре о переводе арестованных из Коми в Москву, в сизо «Лефортово».