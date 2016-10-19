Соглашение с США по утилизации плутония приостановлено Госдумой

Госдума в среду приняла законопроект о приостановлении Россией действия межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Голосование было практически единогласным - документ принят без голосов «против» при одном воздержавшемся депутате. Документ в Госдуме представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

3 октября президент России Владимир Путин распорядился приостановить соглашение от 2000 г. между госкорпорацией «Росатом» и министерством энергетики США об утилизации плутония из-за недружественных действий Вашингтона в отношении России и внес законопроект в Госдуму.

Причина приостановки, объясняется в президентском законопроекте, в «коренном изменении обстоятельств и возникновении угрозы стратегической стабильности». Действие договора возобновится, если США выполнят несколько условий. Во-первых, сократят численность войск в странах, вступивших в НАТО после 2000 г., т. е. в Прибалтике, Румынии и Болгарии, до уровня 2011 г. Во-вторых, отменят закон Магнитского и закон о поддержке свободы Украины 2014 г. В-третьих, отменят санкции против физических и юридических лиц из России и компенсируют ущерб от этих санкций, а также ущерб от контрсанкций, которые сама же Россия ввела против США. В-четвертых, представят план необратимой утилизации плутония.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что соглашение о плутонии было одним из важных шагов на пути к ядерному разоружению, а приостановка вызвана недружественными действиями США – от санкций и расширения НАТО до заявлений о политике сдерживания России.

По соглашению Россия и США с 2018 по 2024 г. утилизируют по 34 т оружейного плутония главным образом путем переработки в топливо для реакторов. Россия построила завод по фабрикации такого топлива, США – нет и будут захоранивать плутоний. Представитель «Росатома» Сергей Новиков говорит, что Россия не будет выполнять соглашение в одностороннем порядке, топливо для АЭС будет фабриковаться с использованием плутония из гражданских реакторов, а оружейный плутоний будет храниться – до восстановления соглашения с США.