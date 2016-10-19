Российский духовно-культурный центр в Париже открыл Владимир Мединский

В Париже министр культуры России Владимир Мединский провел церемонию торжественного открытия Российского духовно-культурного православного центра (РДКПЦ), сообщает Radio France Internationale. Центр находится в 800 м от Эйфелевой башни, в фешенебельном районе города. В комплекс центра входят четыре здания: храм Святой Троицы, российско-французская начальная школа, выставочный центр и «здание епархиального управления с концертным залом и жилыми помещениями для священников и сотрудников культурной секции посольства». Общая площадь построек — 4672 кв. м. В зданиях еще не завершены внутренние отделочные работы, однако центр уже начал действовать. После открытия в нем пройдет первое рабочее мероприятие — конгресс Всемирной ассоциации русской прессы.

Предполагалось, что на церемонии будут присутствовать и президенты России и Франции. Однако затем Владимир Путин отменил визит в Париж. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что из программы визита «выпали» именно планировавшиеся мероприятия, связанные с открытием российского культурного духовного центра в Париже. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что Франсуа Олланд был готов встречаться с Путиным только для обсуждения действий России в Сирии и Алеппо. Помощник президента России Юрий Ушаков затем напомнил и об интервью, в котором Олланд выразил сомнение, стоит ли обсуждать Сирию с Путиным вообще и будет ли от этого польза.

Как сообщает ТАСС, на церемонии открытия РДКПЦ присутствовала мэр Парижа Анн Идальго м представители Московского патриархата. Мединский зачитал обращение Путина, в котором говорилось: «Создание этого уникального комплекса стало зримым свидетельством прочности культурных и гуманитарных отношений Франции и России, свидетельством взаимного стремления наших стран к продолжению конструктивного диалога». В послании президент напомнил, что согласование проекта было непростым, но «постоянная поддержка французского государства позволила выполнить все работы в намеченный срок».

«Центр откроет свои двери для всех, кто интересуется историей нашей страны, нашими научными и культурными достижениями, хочет изучать русский язык. А храм Святой Троицы, несомненно. будет играть важную роль для православных в Париже», - добавил Мединский.

Управляющий делами президента Александр Колпаков сказал ТАСС, что его ведомство удовлетворено работой, которую проделала французская строительная компания.

К открытию центра была подготовлена выставка об истории взаимоотношений России и Франции в XX-XXI вв. Первая экспозиция в РДКПЦ была подготовлена на основе архивных материалов фотохроники ТАСС.

Ранее представитель управделами президента Елена Крылова говорила «Интерфаксу», что недвижимость центра будет переведена в ведение МИДа, после этого сам центр станет подразделением посольства России и получит дипломатический иммунитет.