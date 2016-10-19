Олланд и Меркель призовут Москву продлить гуманитарную паузу в Сирии

Париж и Берлин собираются в ходе запланированной на вечер среды встречи в «нормандском формате» призвать Россию продлить гуманитарную паузу в Сирии, сообщил президент Франции Франсуа Олланд.

«Сегодня вечером совместно с Ангелой Меркель мы призовем Владимира Путина продлить объявленную вчера гуманитарную паузу для обеспечения гуманитарного доступа», - приводит слова Олланда Елисейский дворец.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 18 октября с 10 часов утра прекращаются удары авиации ВКС России и ВВС Сирии в районе Алеппо. Это необходимо для введения «гуманитарной паузы» 20 октября.