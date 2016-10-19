Минюст отказался от требования о ликвидации движения «Стопхам»

Минюст в Мосгорсуде отказался от своих требований ликвидировать общественное движение «Стопхам», которое позиционирует себя как проект против нарушения автомобилистами ПДД и грубости на дорогах.

«Мосгорсудом было рассмотрено административное дело по административному исковому заявлению ГУ Министерства юстиции России по Москве к межрегиональной общественной организации "Стопхам". Представителем административного истца до начала рассмотрения дела было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на то, что ответчиком выявленные нарушения законодательства устранены, каких-либо оснований для ликвидации общественной организации не имеется», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам собеседника агентства, определением Мосгорсуда производство по данному административному делу прекращено.

«Прекращая производство по делу, суд исходил из того, что право на отказ от иска административного истца предусмотрено законом, отказ заявлен добровольно, не противоречит КАС России и иным федеральным законам, не нарушает прав других лиц», - отметили в пресс-службе.

Ранее Верховный суд отменил решение о ликвидации общественного движения «Стопхам». Суд согласился с доводами представителей «Стопхама» и отправил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно материалам дела 12 октября 2015 г. Минюст России обратился в Мосгорсуд с иском о ликвидации движения «Стопхам» по причине того, что с 2013 г. организация не сдавала отчеты о своей деятельности. 12 октября суд вынес постановление о запрете движения.

Между тем представитель «Стопхама» в Верховном суде заявил, что решение суда первой инстанции было вынесено с существенными нарушениями закона. «Да действительно, мы не сдавали отчеты, но никаких предупреждений мы не получали. Кроме того, мы не принимали участие в суде первой инстанции, так как не были уведомлены», - сказал он.