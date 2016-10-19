Путин, Меркель, Олланд и Порошенко начали переговоры в Берлине по Украине

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также лидеры Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко начали переговоры в Берлине. На повестке дня - урегулирование конфликта на юго-востоке Украины, передает ТАСС.

Встреча четырех лидеров до последнего момента была под вопросом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 октября говорил о том, что встреча может состояться, однако шансы ее проведения малы. Через два дня Песков сказал, что Путин будет участвовать в переговорах в Берлине.

Песков также говорил, что в Кремле не ждут каки-либо важных решений по итогам встречи.

Меркель, Олланд, Путин и Порошенко будут обсуждать выполнение минских соглашений, которые были достигнуты еще в феврале 2015 г. Тогда стороны согласовали дорожную карту по разряжению обстановки в Донбассе.